Niğde\'de Sanal Kumar Eğitimi

Niğde Belediyesi personeline, Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından sanal kumar farkındalık eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitimde bağımlılık ve sanal kumar anlatıldı.

Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar, bağımlılık kavramı ve döngüsünü anlatan sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca bağımlılık sürecindeki risk faktörleri, erken uyarı işaretleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.