Niğde'de sel tarım arazilerine zarar verdi
5 dakika önce
Niğde'de sağanak nedeniyle meydana gelen sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:22 Kaynak: AA
'de sağanak nedeniyle meydana gelen sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, Çiftlik
ilçesi, merkeze bağlı Sazlıca
ve Bahçeli beldeleri ile Güllüce
köyünde tarım arazileri ile bazı meyve bahçelerinin su altında kalmasına yol açtı.
Bölgede yağış nedeniyle bazı evleri de su bastı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, selin etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışması başlattı.
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