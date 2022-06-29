Niğde'de tamirciye gönderilen kanepenin içinden 110 bin TL'lik altın çıktı - Son Dakika
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Niğde'de tamirciye gönderilen kanepenin içinden 110 bin TL'lik altın çıktı

29.06.2022 11:43
Niğde'de tamirciye gönderilen kanepenin içinden 110 bin TL'lik altın çıktı

Niğde'de tamirciye gönderilen bir kanepenin döşemesinin içinden 110 bin liralık altın bulunması tamircileri şoka uğrattı. Koltuk tamircisi Sercan Sevenk, örnek bir hareketle altınları sahibine teslim etti.

Kent merkezinde oturan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, eskiyen kanepelerinin tamiri için Sercan Sevenk ile görüştü. 15 yıllık koltuk tamircisi Sevenk, işçisiyle verilen adrese giderek, kanepeleri aldıktan sonra iş yerine getirdi.

Tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL'lik altın çıktı

DÖŞEMENİN ALTINDA 2 KUTU BULDU

İşçisiyle kanepeyi söken Sevenk, döşemenin altında 2 kutu buldu. Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını gören Sevenk, kanepenin sahibini arayarak iş yerine çağırdı.

Tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL'lik altın çıktı

"ALLAH BİZE HARAM YEDİRMESİN"

Değeri 110 bin TL olan altınlar, sahibine teslim etti. Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

Kanepenin sahibi ise altınları unuttuklarını söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de tamirciye gönderilen kanepenin içinden 110 bin TL'lik altın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de tamirciye gönderilen kanepenin içinden 110 bin TL'lik altın çıktı - Son Dakika
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