Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, 3 şüpheliyi Kemerhisar gişelerinde yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde 43,35 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan zanlıların adreslerinde, 7 ayrı suçtan aranan bir şüpheli de yakalandı.
- Kaynak: AA
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