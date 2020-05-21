Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince Bor ilçesi Kemerhisar beldesi ile Ulukışla ilçesi Kılan köyünde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara...

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince Bor ilçesi Kemerhisar beldesi ile Ulukışla ilçesi Kılan köyünde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik yağılan çalışmada 6 şüpheli yakalandı. Zanlıların ev, araç ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 425 gram esrar ile kuru sıkı tabanca, muşta ve 2 bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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