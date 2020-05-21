Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince Bor ilçesi Kemerhisar beldesi ile Ulukışla ilçesi Kılan köyünde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik yağılan çalışmada 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ev, araç ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 425 gram esrar ile kuru sıkı tabanca, muşta ve 2 bıçak ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.