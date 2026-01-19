Niğde Üniversitesi Kick Boks'ta Başarı - Son Dakika
Spor

Niğde Üniversitesi Kick Boks'ta Başarı

19.01.2026 11:44
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcuları, Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcuları, Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla dönerek üniversiteye gurur yaşattı.

Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcuları, sergiledikleri performansla önemli dereceler elde etti.

79 kiloda mücadele eden Kutay Şimşek, Kick Light branşında Türkiye Şampiyonu olurken, 94 kilo üstünde yarışan Emir Çiçek Point Fighting branşında Türkiye ikinciliğini kazandı. 56 kiloda mücadele eden Melek Yiğit ise Full Contact branşında Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. 69 kiloda yarışan Oğuzhan Erfidan da Kick Light branşında Türkiye altıncısı oldu.

Yapılan açıklamada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcularının Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda kick boks branşında önemli bir başarıya imza atmasından dolayı sporcular ve antrenörleri tebrik edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

