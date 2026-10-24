Niğde’de bedava terlik izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Niğde’de bir ayakkabı esnafının ücretsiz terlik dağıtacağını duyan vatandaşlar, dağıtım noktasına akın etti. Bedava terlik alabilmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, kısa sürede izdihama dönüştü.

ÜCRETSİZ TERLİKLER İÇİN YOĞUNLUK OLUŞTU

Niğde’de yaşanan olayda, ayakkabı satan bir esnafın ücretsiz terlik dağıtacağı haberi vatandaşlar arasında hızla yayıldı. Duyuruyu duyan çok sayıda kişi, terliklerden alabilmek için dağıtımın yapıldığı noktada toplandı.

Ücretsiz terlik alabilmek isteyen vatandaşlar arasında yoğunluk yaşanırken, kalabalığın terliklere ulaşmak için birbirleriyle yarıştığı görüldü. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kayda alındı.