Niğdeli çiftçi devlet desteğiyle kıraç araziye büyükbaş hayvan çiftliği kurdu

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mahmut Şahin, devlet desteğiyle kıraç araziye büyükbaş hayvan çiftliği kurarak ekonomiye katkı sağladı.

Şahin, tesiste gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce hibe başvurusunda bulunduklarını ve devletten bina ve ekipman desteği aldıklarını söyledi.

Tesisin kurulduğu alanın kıraç arazi olduğunu belirten Şahin, "Yüksek olduğu için özellikle bu bölgeyi seçtik, sel olmasın diye. Kasım ayında inşaata başladık, bundan 3 gün önce de hayvanları getirdik. 6 ayda tesisi kurmuş olduk. Tesisi, 50 baş kapasiteli olarak projelendirdik ancak kapasiteyi 150 baş hayvan alabilir şekilde büyüttük. Bu ülke için üretmek lazım. Herkesin bu işi yapması lazım ama devlet olmazsa, devlet desteği olmazsa çiftçi olmaz. Yonca ektim destek alacağım, iyi tarımdan da destek alıyorum, her şeyden destek alıyorum. İyi tarım yapıyoruz, o yüzden malımızı çok rahat satıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da devlet desteğiyle kurulan tesiste süt hayvancılığı yapıldığını söyledi.

Tesisin 150 hayvan kapasitesi olduğunu ve 400 bin lira hibe desteği sağlandığını belirten Baş, "İşletme toplam bir milyon liraya mal oldu. Kapasite artırmaya müsait bir işletme. Şu an tesiste yaklaşık 80 büyükbaş hayvan var. Devletimiz, şu anda tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde ekonomik anlamda, destek veriyor. Bizlere düşen bu desteği doğru zamanda, yerde ve projeye aktarmak." ifadelerini kullandı.