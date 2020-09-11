TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı

Başkan Nihat Özdemir'in TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir , bugün başlayacak 2020-2021 sezonu öncesinde bir mesaj yayımlayarak tüm takımlara başarılar diledi.

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