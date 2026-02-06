Nijerya 2026'yı Aile Yılı İlan Etti - Son Dakika
Nijerya 2026'yı Aile Yılı İlan Etti

06.02.2026 13:16
Cumhurbaşkanı Tinubu, 2026'yı 'Aileler ve Sosyal Kalkınma Yılı' ilan ederek aile merkezli politikaları vurguladı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından 2026'yı "Aileler ve Sosyal Kalkınma Yılı" ilan etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tinubu, 27 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında aile bütünlüğü ve sosyal refah sistemlerine ilişkin yürütülen temasların, bu kararın alınmasında belirleyici olduğunu belirtti.

Tinubu, kararın ulusal güvenlik, ekonomik istikrar ve toplumsal uyumun güçlendirilmesi amacıyla alındığını vurgulayarak, aile kurumunun ülkenin kalkınma vizyonunun merkezine yerleştirildiğini kaydetti.

Güçlü aile yapılarının uzun vadeli istikrar ve kalkınma için stratejik bir unsur olduğuna dikkati çeken Tinubu, "Ailelerine yatırım yapan toplumlar, yoksulluk ve güvensizlik gibi sorunlara karşı daha dirençli olur. Bu doğrultuda 2026 yılını Nijerya'da Aileler ve Sosyal Kalkınma Yılı olarak ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu adımla Nijerya, aile merkezli kamu politikalarını ulusal kalkınma stratejisinin temeline alan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeler arasına katıldı.

"Artık taahhüt değil, uygulama aşamasındayız"

Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı İmaan Sulaiman İbrahim de söz konusu kararın yalnızca bir vizyon beyanı olmadığını, uygulamaya yönelik kapsamlı bir dönüşüm sürecini başlattığını bildirdi.

Türkiye ziyareti sonrasında sosyal kalkınma alanında "artık işlerin eskisi gibi yürütülmeyeceğini" vurgulayan İbrahim, aile politikalarının merkezinde yer alacak "Önce Nijeryalı Aileler Programı"nın hayata geçirildiğini açıkladı.

İbrahim, programın dört temel alana odaklandığını aktararak, bunları "ailelerin ekonomik olarak güçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi, çocuklar için evrensel sosyal destek mekanizmalarının kurulması ile sağlık, barınma ve bakım hizmetlerine erişimin genişletilmesi" olarak sıraladı.

Kaynak: AA

