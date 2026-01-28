Nijerya basınında, Cumhurbaşkanı Tinubu'nun Türkiye ziyareti geniş yer buldu

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret ülke basınında geniş yankı buldu.

Ülkenin önde gelen gazeteleri ve haber platformları, ziyaret kapsamında savunma, güvenlik, ticaret ve enerji alanlarında imzalanan anlaşmalara ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dikkati çekti.

"Channels Television" yerel televizyon kanalının haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'nın terörle mücadelesine destek mesajları öne çıkarıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri eğitim ve istihbarat paylaşımı alanlarında Türkiye'nin tecrübelerini Nijerya ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Haberde, özellikle Sahel bölgesindeki terör örgütlerinin Afrika'nın istikrarı için tehdit oluşturduğuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Daily Trust gazetesi, iki ülke arasında terörle mücadele ve askeri işbirliği alanlarında imzalanan anlaşmaları ön plana çıkardı.

Gazete, Ankara'daki temaslar sonucunda askeri eğitim, istihbarat paylaşımı ve savunma sanayisinde işbirliği konularının da dahil olduğu 9 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin Nijerya için Batılı silah tedarikçilerine güçlü alternatif haline geldiği vurgulandı.

Ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkarma hedefi

Premium Times gazetesi haberinde, ziyaretin ekonomik boyutuna odaklandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini yinelediğine dikkati çekildi.

Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesinin (JETCO) kurulmasının yatırımların artırılmasına katkı sağlayacağı kaydedilen haberde, Türkiye'nin Nijerya'nın enerji sektöründeki reformlarını yakından takip ettiği belirtildi.

Nairametrics haber sitesinin haberinde, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hedefleri öne çıkarıldı. Haberde, Türkiye'nin Nijerya ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini resmen ilan ettiği ve bu doğrultuda ekonomik işbirliğinin derinleştirileceği kaydedildi.

Haberde, özellikle enerji, ticaret ve yatırım alanlarında yeni fırsatların masaya yatırıldığı aktarıldı.

The Guardian gazetesinin haberinde, Tinubu'nun Türkiye ziyaretinin "stratejik" nitelik taşıdığı belirtildi.

Haberde, Nijeryalı yetkililerin ziyaretin rutin bir diplomatik temas olmadığına yönelik açıklamalarına yer verilerek, savunma, güvenlik ve ekonomik işbirliği alanlarında somut kazanımlar hedeflendiğine işaret edildi.

Ziyaret ulusal çıkarlar doğrultusunda

Leadership gazetesi Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ziyaretin Türkiye'nin daveti üzerine yapıldığını ve bunun Nijerya'nın Afrika'da artan diplomatik ağırlığının bir göstergesi olduğunu yazdı.

Gazete, görüşmelerin ulusal çıkarlar doğrultusunda planlandığını ve güvenlik ile savunma sanayisinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurguladı.

The Cable gazetesi de ziyaretin Nijerya açısından "hızlı kazanımlar" üretebilecek bir diplomatik hamle olduğunun altı çizildi.

Haberde, Nijerya'nın Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu hatırlatılarak, ülkede faaliyet gösteren 50'den fazla Türk firması olduğuna dikkat çekildi.

Nijerya basınında yer alan değerlendirmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel kökenlerine de değinilerek, bağların Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzandığı, modern diplomatik ilişkilerin ise 1962 yılında tesis edildiği hatırlatıldı.