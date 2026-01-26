Nijerya'da 15 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 15 tesisin kapatıldığı bildirildi.
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, ülkenin güneyindeki Bayelsa eyaletinde petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.
Operasyonlarda, 15 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığı aktarılan açıklamada, 2,8 milyon litre petrol ürününe el konulduğu kaydedildi.
37 milyar varillik petrol rezervi
Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.
Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.
Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.
