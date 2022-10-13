Nijerya'da 19 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 19 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

13.10.2022 01:54
Nijerya'da 19 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 19 terörist etkisiz hale getirildi.

İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gamboru bölgesine motosikletle gelen teröristin, askerlere yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Makama, ordunun, saldırının ardından Boko Haram'a düzenlediği operasyonda, 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Operasyonda 2 askerin yaralandığını ifade eden Makama, teröristlere ait silah taşıyan kamyon, 9 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bugüne kadar ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 19 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 19 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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