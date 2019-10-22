Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 35 Boko Haram üyesi öldürüldü
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Nijerya'da 35 Boko Haram üyesi öldürüldü

59 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 35 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 35 Boko Haram üyesi öldürüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 35 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Bukar Meram bölgesinde Boko Haram'a karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediğini belirtti.

Daramola, operasyonda 35 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, örgüte ait mühimmatların ele geçirildiğini söyledi.

Eyalete bağlı Gwoza bölgesinde örgüte yönelik düzenlenen operasyonda ikisi üst düzey olmak üzere 16 terörist yakalanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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