Son Dakika Haberleri: Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın
Son Dakika Dünya Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın

Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın

7 saat önce

Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın, System.String[]

Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Başkent Lagos'ta yer alan popüler bir alışveriş merkezi olan 'Balogun Market'te yangın çıktı. 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve çıkış nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.


İtfaiye, Nijerya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
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