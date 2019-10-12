Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı
Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı

Nijerya'da Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirterek operasyonda örgütün 10 üst düzey üyesinin yakalandığını ve örgüte ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:22 Kaynak: AA
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