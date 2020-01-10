Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 11 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 11 ölü - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 11 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 11 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, örgüt üyelerinin Borno eyaletine bağlı Monguno bölgesine düzenlediği saldırıda 3 askerin de aralarında bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle binden fazla kişi evlerini terk etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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