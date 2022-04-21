Nijerya'da Boko Haram saldırısında 12 kişi öldü - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Yobe Eyalet Polis Sözcüsü Dungus Abdulkareem, yerel basına yaptığı açıklamada, teröristlerin eyaletin Geidam bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Abdulkareem, saldırıda aralarında bir polis ve iki kadının bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Abdulkareem, bölgedeki okulların da ateşe verildiğini ifade etti.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.