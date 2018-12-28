Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Çatışmalar Nedeniyle 2 Bin Kişi Göç Etti

Nijerya'da Çatışmalar Nedeniyle 2 Bin Kişi Göç Etti

58 dakika önce

Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı grupların saldırıları nedeniyle son bir ayda en az 2 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya'da Çatışmalar Nedeniyle 2 Bin Kişi Göç Etti, System.String[]
Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı grupların saldırıları nedeniyle son bir ayda en az 2 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda, başta Boko Haram terör örgütü olmak üzere silahlı grupların saldırıları nedeniyle 2 bin kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Çad Gölü çevresindeki Kukawa, Kauwa, Doro Baga, Kekeno ve Bunduram bölgelerindeki evlerini terk eden yüzlerce kişi, Borno eyaletin başkentinde bulunan mülteci kampına yerleştirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,8 milyonu yerlerinden edilen 7 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:04 Kaynak: AA

Boko Haram, Birleşmiş Milletler, Nijerya, Güncel
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