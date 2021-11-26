Nijerya'da çeteleri önlemek için kesilen iletişim hatları 2 ay sonra açıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde karışıklığa yol açan silahlı çeteleri engellemek için kesilen iletişim hatları 2 ay aradan sonra hizmete alındı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette iletişim hatlarının kesilmesinin ardından silahlı çetelerle mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirtti.

Eylül sonlarında kesilen iletişim hatlarının yeniden hizmete açıldığını belirten Aruwan, eyalet hükümetin silahlı çeteleri yok etmek için kararlı olduğunu ifade etti.

Aruwan, hükümetin bölge sakinlerinin muhtemel rahatsızlıklardan üzgün olduğunu belirterek, eyalette motosiklet kullanımı, bidonla yakıt alma gibi yasakların devam ettiğini bildirdi.

Kaduna hükümeti, silahlı çete üyeleriyle mücadele için 30 Eylül'de eyaletteki tüm iletişim ağlarını kesmişti.

Fidye ve yağmalama arttı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, son yıllarda fidye için insan kaçırma haberleriyle gündeme geliyor.

Ülkede din adamı, yabancı işçiler, iş insanları, öğrenciler ve siyasetçiler kaçırılarak serbest bırakılmaları için fidye isteniyor.

Kaduna'nın Batsari bölgesinde 10 Kasım'da düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.