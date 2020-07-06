Nijerya'da geçen ay 75 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda geçen ay 75 örgüt üyesi öldürüldü.



Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, haziran ayında Borno eyaletinin farklı bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.



Eneche, operasyonlarda 75 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.



Operasyonlarda çok sayıda teröristin yakalandığını ifade eden Eneche, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.



Eneche, operasyonlarda 1 askerin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşarak, teröristlerin rehin aldığı 35 kişinin kurtarıldığını aktardı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.



Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.