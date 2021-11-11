Nijerya'da iki haftada 46 terör örgütü Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 46 terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ülkede 29 Ekim-11 Kasım'da Boko Haram üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 46 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Bu süre zarfında 1186 Boko Haram üyesinin askere teslim olduğunu kaydeden Onyeuko, 71 teröristin de yakalandığını ifade etti.

Onyeuko, teröristlerin rehin aldığı 97 kişinin kurtarıldığını, teröristlere ait 122 silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.