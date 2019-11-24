Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 12 ölü
Son Dakika Güncel Nijerya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 12 ölü - Son Dakika

Nijerya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 12 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 12 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kasarwa-Wamakko kara yolunda bir kamyonet, yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Sokoto Eyalet Koordinatörü Aliyu Kanya, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini ifade ederek, araç kullananların daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi
Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 04:11:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 12 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]