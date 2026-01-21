Nijerya'da Kilise Saldırıları: Kaçırma İddiaları Doğrulandı

Nijerya polisi, Kaduna eyaletinde kiliselere düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin kaçırıldığını doğrulayarak, daha önce yapılan "kaçırma olmadığı" yönündeki açıklamalara ilişkin geri adım attı.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı yazılı açıklamada, Kaduna eyaletinin Kurmin Wali köyünde üç kiliseye düzenlenen baskınlarda ibadet edenlerin silahlı kişilerce kaçırıldığının güvenlik birimleri ve istihbarat kaynakları tarafından teyit edildiğini belirtti.

Hundeyin, olayın ardından yapılan ilk açıklamaların "yanlış yorumlandığını" savunarak, önceki beyanların saldırının inkarı değil, sahadan net bilgiler gelene kadar yapılan temkinli bir değerlendirme olduğunu savundu.

Kaçırılanların sayısına ilişkin ise resmi bir rakam paylaşılmayan Hundeyin, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kajuru Başkanı Enoch Kaura, yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta Kaduna eyaletinin Kajuru yerel yönetimine bağlı Wali bölgesinde silahlı kişilerce bir kiliseye saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

Kaura, saldırıda başta 172 kişinin kaçırıldığını, 9 kişinin saldırıdan kısa süre sonra kaçmayı başardığını aktarmıştı.

Kaduna Eyaleti Polis Komiseri Muhammed Rabiu, dün olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kiliseden 163 kişinin kaçırıldığı yönündeki iddiaları yalanlamış, güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelerde saldırıya dair kanıt bulunamadığını öne sürmüştü. Kajuru Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Dauda Madaki de benzer şekilde bölgede herhangi bir toplu kaçırma yaşanmadığını savunmuştu.