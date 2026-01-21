Nijerya'da Kilise Saldırıları: Kaçırma İddiaları Doğrulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Kilise Saldırıları: Kaçırma İddiaları Doğrulandı

21.01.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya polisi, Kaduna'daki kiliselerdeki saldırılarda kaçırılanların olduğunu açıkladı.

Nijerya polisi, Kaduna eyaletinde kiliselere düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin kaçırıldığını doğrulayarak, daha önce yapılan "kaçırma olmadığı" yönündeki açıklamalara ilişkin geri adım attı.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı yazılı açıklamada, Kaduna eyaletinin Kurmin Wali köyünde üç kiliseye düzenlenen baskınlarda ibadet edenlerin silahlı kişilerce kaçırıldığının güvenlik birimleri ve istihbarat kaynakları tarafından teyit edildiğini belirtti.

Hundeyin, olayın ardından yapılan ilk açıklamaların "yanlış yorumlandığını" savunarak, önceki beyanların saldırının inkarı değil, sahadan net bilgiler gelene kadar yapılan temkinli bir değerlendirme olduğunu savundu.

Kaçırılanların sayısına ilişkin ise resmi bir rakam paylaşılmayan Hundeyin, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kajuru Başkanı Enoch Kaura, yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta Kaduna eyaletinin Kajuru yerel yönetimine bağlı Wali bölgesinde silahlı kişilerce bir kiliseye saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

Kaura, saldırıda başta 172 kişinin kaçırıldığını, 9 kişinin saldırıdan kısa süre sonra kaçmayı başardığını aktarmıştı.

Kaduna Eyaleti Polis Komiseri Muhammed Rabiu, dün olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kiliseden 163 kişinin kaçırıldığı yönündeki iddiaları yalanlamış, güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelerde saldırıya dair kanıt bulunamadığını öne sürmüştü. Kajuru Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Dauda Madaki de benzer şekilde bölgede herhangi bir toplu kaçırma yaşanmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kilise Saldırıları: Kaçırma İddiaları Doğrulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:39:30. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Kilise Saldırıları: Kaçırma İddiaları Doğrulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.