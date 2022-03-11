Nijerya'da Lassa ateşine karşı 3 ilaç belirlendi - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa ateşine karşı 3 ilaç belirlendi

11.03.2022 17:31
Nijerya'da Lassa ateşine karşı 3 ilaç belirlendi

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiği bildirildi.

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiği bildirildi.

Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Ajansı (NABDA) Genel Direktörü Abdullahi Mustapha, yaptığı açıklamada, her yıl Lassa ateşi salgınının tekrarlamasının endişe verici olduğunu belirtti.

Mustapha, bu nedenle hükümetin Lassa ateşinin tedavisi ve ortadan kaldırılması için yeniden konumlandırılacak üç aday ilaç belirlediğini söyledi.

İlaçların Lassa ateşi teşhisi konulan hastaların tedavisine yardımcı olacağını aktaran Mustapha, "Hastalıklar her yıl artıyor. Bu nedenle NABDA, Lassa ateşi tedavisi için üç aday ilacı yeniden konumlandırdı ve yeniden tasarladı." dedi.

Ülkede ocaktan bu yana 559 Lassa ateşi vakası tespit edildi, 98 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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Nijerya, Lassa, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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