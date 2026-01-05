Nijerya'da Pazar Saldırısında 50 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Pazar Saldırısında 50 Ölü

05.01.2026 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyelerinin Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji Pazarına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 50'ye çıktı.

Hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni düzenlenirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin yakalanması talimatını vererek, ülkenin kararlılığını test ettiklerini ve suç teşkil eden eylemlerinin tüm sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerektiğini vurguladı.

Tinubu, kaçırılan tüm kurbanların acilen kurtarılması için güvenlik birimlerine talimat verdi.

Silahlı çete üyeleri, 3 Ocak'ta Niger eyaletindeki bir pazara düzenledikleri saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırmış ve pazardaki gıda ürünlerini gasbetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Pazar Saldırısında 50 Ölü - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:26:23. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Pazar Saldırısında 50 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.