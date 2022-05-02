Nijerya'da Ramazan Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Nijerya'da Ramazan Bayramı coşkusu

02.05.2022 01:39
Nijerya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Ramazan Bayramı, havai fişekler, davul-zurna ve kutlamalarla karşılandı.

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Ramazan Bayramı, havai fişekler, davul-zurna ve kutlamalarla karşılandı.

Ülkenin en kalabalık ikinci şehri olan Kano'da ramazanın son teravih namazının kılınmasının ardından çocuklar, kadınlar ve erkekler Emir Aminu Ado Bayero'nun sarayının önünde toplanarak bayrama yönelik açıklamayı bekledi.

Emir'in saraydakilerle görüşmesinin ardından, sarayın önünde davul-zurna çalındı, havai fişek gösterisi yapıldı ve şehrin bazı camilerinde ilahiler okundu.

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Ramazan Bayramı, Müslüman, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Ramazan Bayramı coşkusu - Son Dakika


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