Son Dakika Haberleri: Nijerya'da son bir haftadaki silahlı saldırılarda 17 kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Nijerya'da son bir haftadaki silahlı saldırılarda 17 kişi öldü

55 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusu ve kuzeybatısında son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da son bir haftadaki silahlı saldırılarda 17 kişi öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusu ve kuzeybatısında son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Plateau, Kaduna, Plateau ve Borno eyaletlerinde geçen hafta pazartesi gününden bu yana silahlı kişilerce yapılan saldırılarda 17 kişi öldü, 6 kişi de fidye için kaçırıldı.

Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan Nijerya ordusunun hafta sonu Abuja-Kaduna karayolunda düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 3 kişi öldürüldü, 26 kişi yakalandı.

Operasyonlarda örgüte ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak, saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya, Plateau, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren saldırganlar tutuklandı İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesi konuştu İdlip-iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da son bir haftadaki silahlı saldırılarda 17 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]