Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Jennifer İwegbu, Benin kentinde bir tapınağa baskın düzenlendiğini ve tapınaktan mumyalanmış halde 15 erkek cesedi, 3 kadın cesedi ve 2 çocuk cesedi çıkarıldığını bildirdi.
İwebgu, 3 şüpheli şahsın tutuklandığını ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Edo Eyalet Polis Komiseri Abutu Yaro ise bulunan cesetlerle ilgili detaylı soruşturmanın başlatılacağını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da tapınak baskını! 20 ceset mumyalanmış halde bulundu - Son Dakika