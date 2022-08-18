İwebgu, 3 şüpheli şahsın tutuklandığını ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Edo Eyalet Polis Komiseri Abutu Yaro ise bulunan cesetlerle ilgili detaylı soruşturmanın başlatılacağını bildirdi.

Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Jennifer İwegbu, Benin kentinde bir tapınağa baskın düzenlendiğini ve tapınaktan mumyalanmış halde 15 erkek cesedi, 3 kadın cesedi ve 2 çocuk cesedi çıkarıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da tapınak baskını! 20 ceset mumyalanmış halde bulundu - Son Dakika

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