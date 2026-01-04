Nijerya\'da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp

Nijerya'nın n Yobe eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

TEKNE ALABORA OLDU

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Yobe Eyaleti Sekreteri Mohammed Goje, dün akşam saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe'den Jigawa eyaletine gitmek üzere yolcu taşıyan bir teknenin Nguru bölgesindeki nehirde alabora olduğunu açıkladı.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Goje, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin kurtarıldığını bildirdi. 14 kişinin kayıp olduğunu belirten Goje, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.