Dünya

Nijerya'da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp

04.01.2026 16:09
Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu. Kazada 25 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi kurtarıldı, 14 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Nijerya'nın n Yobe eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

TEKNE ALABORA OLDU

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Yobe Eyaleti Sekreteri Mohammed Goje, dün akşam saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe'den Jigawa eyaletine gitmek üzere yolcu taşıyan bir teknenin Nguru bölgesindeki nehirde alabora olduğunu açıkladı.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Goje, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin kurtarıldığını bildirdi. 14 kişinin kayıp olduğunu belirten Goje, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: DHA

17:14
16:58
16:56
16:51
14:31
13:42
