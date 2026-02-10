Nijerya'da Terör Operasyonları: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Nijerya'da Terör Operasyonları: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

10.02.2026 13:02
Nijerya'da yapılan operasyonlarda Boko Haram ve ISWAP'tan 30 terörist öldürüldü, 70 sivil kurtarıldı.

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda, bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, bir haftada ülkenin Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onoja, operasyonlarda 30 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin sığındığı kampların imha edildiğini aktaran Onoja, ayrıca teröristlerin rehin aldığı 70 sivilin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Onoja, aynı dönemde güvenlik sorunları nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 700 Nijeryalı mültecinin Kamerun'dan güvenli şekilde geri gönderildiğini belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

13:46
