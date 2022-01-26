Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'a yönelik operasyonda çok sayıda kişi öldürüldü.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ABD'den satın alınan "A-29 Süper Tucano" saldırı uçaklarıyla Borno eyaletinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Gabkwet, operasyonlarda ISWAP'ın elebaşı Mallam Ari'nin bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.
Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.
Kaynak: AA
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