Üye Girişi
Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi

26.01.2022 01:29
Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'a yönelik operasyonda çok sayıda kişi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'a yönelik operasyonda çok sayıda kişi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ABD'den satın alınan "A-29 Süper Tucano" saldırı uçaklarıyla Borno eyaletinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonlarda ISWAP'ın elebaşı Mallam Ari'nin bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.

YORUMLAR
500

Nijerya, Afrika, Terör, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor         
01:10
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
01:09 İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor
01:08 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret sinyali
01:00 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi!
00:49 Millet İttifakı'nda "Diyarbakır" çatlağı! Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'nin ağır topu Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt
00:44 Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi
00:43 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç artık Türkiye'de yaşamayacaklar
00:22 Ünlü model Berna Arıcı iç çamaşırıyla karda poz verdi
00:07 Hatay'da kar ve tipi nedeniyle 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı!
00:05 Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi
23:52 Van'da tarihe geçen kar manzarası görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 01:36:39. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement