Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda ölenlerin sorumluları hakkında soruşturma - Son Dakika

Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda ölenlerin sorumluları hakkında soruşturma

26.10.2020 15:43
Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda ölenlerin sorumluları hakkında soruşturma, System.String[]

Nijerya hükümeti, ülkede polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı protestolarda öldürülen sivillerin sorumlularını bulmak için soruşturma başlattı.

Nijerya hükümeti, ülkede polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı protestolarda öldürülen sivillerin sorumlularını bulmak için soruşturma başlattı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, geçen hafta Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde protestolar sırasında öldürülen siviller için soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Buhari açıklamasında, "Lagos eyaleti hükümeti tarafından kurulan Yargı Soruşturma Heyeti, bu haftaki oturuma başlarken tam desteğimi aldı. Eyalet yönetiminin, hayatını kaybeden barışçıl protestocular için adaletin yerine getirilmesini sağlamaya yardımcı olacağından eminim." ifadelerini yer verdi.

Lagos eyaletindeki Lekki bölgesinde geçen hafta protestoculara yönelik silahların da kullanıldığı saldırıda ölenlerin olduğu ve 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 hafta önce bir gencin SARS polis birimi tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek, protestolara son verilmesini istedi.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda da 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede devam eden protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken, Lagos, Edo ve Rivers gibi 13 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Nijerya, Lagos, Polis, Sars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda ölenlerin sorumluları hakkında soruşturma - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu Nefes kefen operasyon! Sınır dışı edilen suç örgütü lideri lüks otelde yakayı ele verdi Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları         
15:28
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı         
15:22
Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın         
14:59
Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti         
14:25
Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı         
14:10
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti         
13:43
Şiddet gördüğü için babasının yanına yerleşen eşini eve getirmek isterken tartıştığı kayınpederini öldürdü Şiddet gördüğü için babasının yanına yerleşen eşini eve getirmek isterken tartıştığı kayınpederini öldürdü         
13:31
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor         
12:57
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu: 75 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu: 75 ölü, 60 yaralı         
12:41
Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz         
12:01
Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı         
11:53
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 15:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda ölenlerin sorumluları hakkında soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei