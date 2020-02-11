Nijerya'dan

Nijerya, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) yeni para birimi olan "eko"ya geçişin ertelenmesi çağrısında bulundu.
Nijerya Devlet Başkanlığının Twitter hesabından, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ECOWAS'ın ortak paraya geçilmesi için verdiği sürenin uzatılması gerektiği yönündeki ifadeleri paylaşıldı.
Paylaşımda, Nijerya'nın yeni para birimine geçişindeki ertelemenin sebebinin taraf ülkelerin bu konuda çekimser kalmasından kaynaklandığı kaydedildi.
Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, geçen sene aralık ayında, 2020'den itibaren "eko" para birimine geçme kararı almıştı.
ECOWAS'ın sene başında düzenlediği toplantıda Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine ortak para birimi kullanımını reddetmişti.
Afrika ülkelerinin Fransa sömürge mirası CFA frangını bırakarak "eko" para birimine geçmesiyle 74 yıllık bir para birimi tarihe karışmış olacak.