Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 19 kişi Lassa ateşinden öldü - Son Dakika

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 19 kişi Lassa ateşinden öldü

03.12.2020 01:15
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 19 kişi Lassa ateşinden öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Muhammed, yaptığı açıklamada, dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken, eyalette sarı humma ve Lassa ateşinin patlak verdiğini belirtti.

Muhammed, eyaletin Tafawa Balewa bölgesinde 63 Lassa ateşi vakası görüldüğünü ve 19 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sarı humma salgınıyla mücadele kapsamında da eyaletin 19 bölgesine 4 milyon aşı sevk edildiği bilgisini paylaşan Muhammed, "Ocak 2021'e kadar 1-44 yaşları arası kişilerin aşılanması planlanıyor. Hükümet, salgının komşu eyaletlere sıçramaması için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 300'den fazla kişi Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında, 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Nijerya, Afrika, Bauchi, Lassa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 19 kişi Lassa ateşinden öldü - Son Dakika


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