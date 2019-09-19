Son Dakika Haberleri: Nikah dairesinde 19.09.2019 yoğunluğu
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Nikah dairesinde 19.09.2019 yoğunluğu

1 saat önce

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki evlendirme dairesi, 09.09.2019'da 29, 19.09.2019'da da 19 çiftin nikahını kıydı.

Nikah dairesinde 19.09.2019 yoğunluğu, System.String[]

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki evlendirme dairesi, 09.09.2019'da 29, 19.09.2019'da da 19 çiftin nikahını kıydı.


Yakutiye Belediyesi Nikah Dairesine aylar öncesinden müracaat eden çiftler, mutlu günlerini unutulmaz ve farklı kılmak istediklerini belirtti. Belediye yetkilileri, bunun gibi özel günlere çiftlerin yoğun ilgisinin olduğunu belirtti. İlk nikah bugün saat 09.30'da başlarken işlemler yarım saat aralıklarla devam etti. İlçedeki son nikah saati ise 15.30 olarak belirlendi.


İlk olarak Beyza Nur Karalar ile Oğuzhan Özdemir çiftinin nikahını kıyan Mansur Akdemir genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. - ERZURUM

Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
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