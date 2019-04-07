Son Dakika Haberleri: Nikahında Baskıya Dayanamayan Polis Damat Ayağını Gelinin Önüne Uzattı

Nikahında Baskıya Dayanamayan Polis Damat Ayağını Gelinin Önüne Uzattı

1 saat önce

Isparta'da sevdiği kadınla hayatını birleştiren polis memuru, nikahta ayağına bastırmamak için kendini emniyete aldı.

Nikahında Baskıya Dayanamayan Polis Damat Ayağını Gelinin Önüne Uzattı, System.String[]
Isparta'da sevdiği kadınla hayatını birleştiren polis memuru, nikahta ayağına bastırmamak için kendini emniyete aldı. Çevredekilerin ısrarı ve nikah memurunun tavsiyeleri üzerine pes eden damat, gelinin ayağına basmasına izin verdi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri'nde görevli polis memuru Murat Bayram Gürbüz, esnaf Emel Akbulut ile dünya evine girdi. Çiftin nikah törenine Gürbüz ve Akbulut aileleri, sevenleri, dost ve akrabaları ile çok sayıda polis katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende nikahın kıyılmasının ardından damat gelinin ayağına basmaması için kendini emniyete aldı. Çevredekilerin ısrarı ve nikah memurunun "Ayağına bastırmakla kılıbık olunmuyor, kanı ılık olunuyor, geçim ehli olunuyor. Onun için bırak bassın" sözleri üzerine baskılara dayanamayan polis memuru Gürbüz, ayağını gelinin önüne doğru uzatarak basmasına izin verdi. Bu sırada polis arkadaşları "İnanma Bayram" diye bağırdı. Yaşanan renkli görüntülerle dünya evine giren çift, yakınları ile birlikte gönüllerince eğlendi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:24 Kaynak: İHA

Polis, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:12:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nikahında Baskıya Dayanamayan Polis Damat Ayağını Gelinin Önüne Uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]