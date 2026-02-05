Nike'a Ayrımcılık İddiasıyla Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nike'a Ayrımcılık İddiasıyla Soruşturma

05.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Nike hakkında beyaz çalışanlara ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla soruşturma başlattı.

ABD yönetiminin, dünyanın önde gelen giyim ve ayakkabı şirketlerinden Nike hakkında, beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Nike'tan 2018'e kadar uzanan şirket kayıtlarını istedi.

Talep edilen belgeler arasında, ırk ve etnik köken verilerinin kullanımı ile bu bilgilerin üst düzey yöneticilerin maaşlarında etkili olup olmadığına ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, Nike'ın 2024'te işten çıkarılma ihtimali değerlendirilen ya da işten çıkarılan tüm çalışanların kişisel bilgileri talep edildi.

EOCC, soruşturmanın Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın başkanlık yaptığı kar amacı gütmeyen America First Legal isimli kuruluşun 2024'te yaptığı şikayet üzerine, yaklaşık 13 ay önce başlatıldığını ifade etti.

Ancak mahkeme belgelerinde, "Nike'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin" yasa dışı istihdam uygulamaları iddialarına ilişkin soruşturmayı "geciktirdiği" ve "engellediği" belirtildi.

Şirketin, "beyaz çalışanlara, iş başvurusunda bulunanlara ve eğitim programına katılanlara karşı farklı muamele uyguladığı" iddiaları inceleniyor.

Nike yönetimi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "adil ve yasal istihdam uygulamalarına bağlı olduğunu" belirterek soruşturmayı "şaşırtıcı ve olağan dışı" olarak nitelendirdi.

Şirketin ayrımcılığa karşı tüm yasalara uyduğu vurgulanan açıklamada, "Programlarımızın ve uygulamalarımızın bu yükümlülüklerle uyumlu olduğuna inanıyoruz ve bu konuları ciddiye alıyoruz. EEOC ile işbirliği yapma çabalarımızı sürdüreceğiz ve dilekçeye yanıt vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Nike, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nike'a Ayrımcılık İddiasıyla Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:19:46. #7.11#
SON DAKİKA: Nike'a Ayrımcılık İddiasıyla Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.