Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası başlattı

20 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında depremzedeler verilmek üzere gıda, ısınma, kıyafet yardımında bulunmak isteyen vatandaşların Çilhane Camii yanında bulunan Kent Konseyi'ne giderek yardım malzemelerini teslim etmeleri istendi.


Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye olarak derinden sarsıldık. Kenetlenerek, bu yaraları hızlı bir şekilde sarmak adına; kıyafet, battaniye, pratik malzemeler, gıda vs. olmak üzere Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Kent konseyimiz ile birlikte yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımızdan yardımlarını ivedi bir şekilde Çilhane Camii yanında bulunan Kent Konseyi'ne getirmelerini bekliyoruz" dedi. - TOKAT

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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