Niksar\'da Motosiklet Denetimi: 143 Bin Lira Ceza

Tokat'ın Niksar ilçesinde motosikletlere yönelik denetimde 143 bin 50 lira para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda, ehliyetsiz, abartı egzozlu motosiklet kullanmak, ön kaldırmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, plakasız motosiklet kullanmak, kasksız araç kullanmak ve tehlikeli şekilde araç kullanmak gibi ihlaller tespit etti.
Kurallara uymayan sürücülere toplam 143 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
