Son Dakika Haberleri: Nilay Dorsa, Phuket'i Sevdi
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Nilay Dorsa, Phuket'i Sevdi

1 saat önce

"CAKA" isimli şarkısıyla müzik dünyasında hızlı bir çıkış yakalayan Nilay Dorsa, klip çalışmasındaki güzelliği ve Kızılderili imajıyla da ilgileri üzerine toplamayı başardı.

Nilay Dorsa, Phuket'i Sevdi, System.String[]

Dünyaca ünlü tatil beldesi Phuket adasında klip çalışmasını tamamlayan Nilay Dorsa, ikinci kez hem iş hem tatil için cennet köşeyi tercih etti.

Yeni şarkısının duyulmasıyla birlikte sahne tekliflerinin 3'e katladığını ifade ederken güzel şarkıcı "Caka isimli şarkımın klip çalışmasını Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası phuket'te yaptım. Klip çalışmam hem iş hem de tatilde oldu, ben mekanların uğuruna inanırım, doğasını çok sevdiğim Phuket'te güzel bir çalışma yaptık ayrıca nefis bir tatili aradan çıkardım. İşimi keyif içinde yapmayı seviyorum " dedi.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:54 Kaynak: Bültenler
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