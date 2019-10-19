Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

2 dakika önce

SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Sadettin DaneriNİLÜFER BELEDİYESPOR: Helene, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan /libero, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Aybüke Özdemir)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Celeste, Maret, Meryem...

Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3, System.String[]

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Sadettin Daneri

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Helene, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan/libero, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Aybüke Özdemir)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Celeste, Maret, Meryem Boz, Sobolska, Hande Korkut, Ezgi Dilek (Bihter Dumanoğlu/libero)

SETLER: 18-25, 20-25, 20-25

SÜRE: 86 dakika (28, 29, 29)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı.

Meryem Boz ve Celeste Park'ın etkili oyunu ile birlikte maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Aydın Büyükşehir Belediyespor; 18-25, 20-25 ve 20-25'lik kazandığı setler sonrasında 86 dakika süren mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aydın Büyükşehir Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Nilüfer Belediyespor ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
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