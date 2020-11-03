Nilüfer'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor - Son Dakika

Nilüfer'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor

03.11.2020 13:28
Nilüfer'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi kentte yapılan kaçak yapılarla ilgili mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi kentte yapılan kaçak yapılarla ilgili mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Özellikle tarım alanlarındaki kaçak yapılar, hukuki süreç ve uyarıların ardından bir bir yıkılıyor.

Nilüfer Belediyesi, kentte hem tarım alanlarının korunması hem de imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek için ilgili ekiplerle sürekli çalışma yapıyor.

Kaçak yapılaşmaya fırsat vermemekte kararlı olan Nilüfer Belediyesi, bu defa da Ürünlü Mahallesi'nde tarım alanına yapılan fabrika binasını yıktı. Daha önceden yapılan uyarının ardından ekipler, sabah saatlerinde söz konusu alana gitti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından da tarım alanına kaçak olarak yapılan 3 bin metrekarelik fabrika binası yıkıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kaçak yapılarla mücadelede kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı. Gereken yasal uyarı ve hukuki sürecin ardından tarım alanlarına yapılan imara aykırı yapıların tek tek yıkılacağını belirten Başkan Erdem, "Bursa genelinde başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında biz de Nilüfer'de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız kaçak yapı konusunda duyarlı hareket etmeleridir" dedi. - BURSA

Nilüfer'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor
Nilüfer'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor

nilüfer belediyesi, Fabrika, Bursa, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor - Son Dakika


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