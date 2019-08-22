Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.



BUSKİ tarafından 26 Ağustos Pazartesi günü 08.00 - 21.00 saatleri arasında Akçalar Mahallesi ve civarında; 27 Ağustos Salı günü ile 29 Ağustos Perşembe tarihleri, 08.00 ile 20.00 saatleri arasında ise Kayapa Mahallesi, Kayapa Sanayi, 30 Ağustos Mahallesi, Kayapa TOKİ Bölgesi ve civarında su kesintisi yapılacak. - BURSA