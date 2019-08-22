Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de su kesintisi
Son Dakika Güncel Haber

Nilüfer'de su kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer'de su kesintisi, System.String[]

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ tarafından 26 Ağustos Pazartesi günü 08.00 - 21.00 saatleri arasında Akçalar Mahallesi ve civarında; 27 Ağustos Salı günü ile 29 Ağustos Perşembe tarihleri, 08.00 ile 20.00 saatleri arasında ise Kayapa Mahallesi, Kayapa Sanayi, 30 Ağustos Mahallesi, Kayapa TOKİ Bölgesi ve civarında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kayapa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Bursa'da bir uyuşturucu satıcısı, kendisine satış yaptırmayan şahsa kurşun yağdırdı Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]