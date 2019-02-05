Son Dakika Haberleri: Nilüfer, Gülümsemeye Devam Edecek"

Nilüfer, Gülümsemeye Devam Edecek"

1 saat önce

CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, "Nilüfer 1 Nisan'dan itibaren daha huzurlu, daha mutlu gülümsemeye devam edecek.

Nilüfer, Gülümsemeye Devam Edecek
CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, "Nilüfer 1 Nisan'dan itibaren daha huzurlu, daha mutlu gülümsemeye devam edecek." dedi.

Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde konuşan Erdem, 20 yıldır Nilüfer'de belediye başkanlığı yapan ve bu dönem Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olan Mustafa Bozbey'in ekibinde uzun süredir yer aldığını söyledi.

Nilüfer'de yapacak çok işlerinin olduğunu anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Yeşil alanların aktif hale gelmesi için ciddi çalışma yapacağız. İnsan odaklı çalışacağız. Projelerimizi insanları mutlu etmek için dizayn ediyoruz. Mart ayının başından itibaren projelerimizi açıklayacağız. Çalışmalarımızı, projelerimizi halkımıza anlatacağız. Başkanlığa beni tercih ettikleri takdirde huzurlu, güvenli, mutlu bir gelecek vadediyoruz. Nilüfer, 1 Nisan'dan itibaren daha huzurlu, daha mutlu gülümsemeye devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Nisan, Nilüfer, Politika
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