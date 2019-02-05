Nilüfer, Gülümsemeye Devam Edecek"

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'li Eski Vekilden Çarpıcı Tespit: CHP Diye Bir Parti Kalmayacak

Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış

Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi