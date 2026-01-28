Nipah Virüsü Alarmı: Asya Ülkelerinde Tarama Önlemleri

Hindistan'da 2 kişinin Nipah virüsü taşıdığının doğrulanmasının ardından, bazı Asya ülkelerinin havalimanlarında tarama önlemleri uygulamaya başladığı bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde 2 kişinin Nipah virüsü taşıdığının doğrulanmasının ardından bazı Asya ülkeleri, havalimanlarında tarama önlemlerini uygulamaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Nipah virüsü nedeniyle tahmini ölüm oranı yüzde 40 ile 75 arasında kaydedilirken henüz Hindistan'dan başka bir ülkede vaka bildirilmedi.

Ancak virüsün yayılma ihtimaline karşı Endonezya, Tayland, Myanmar, Çin ve Vietnam özellikle hava alanlarında kapsamlı önlemler aldı.

Endonezya ve Tayland

Endonezya ve Tayland'da, henüz vaka bildirilmemesine rağmen Nipah virüsüne karşı kapsamlı önlemler alınıyor.

Endonezya ve Tayland, büyük havaalanlarında sağlık beyanları, sıcaklık kontrolleri ve gelen yolcular için görsel izleme uygulamalarını artırdı.

Ayrıca, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinden gelen direkt uçuşların varış kapılarına termal tarayıcılar kuruldu.

Myanmar

Myanmar Sağlık Bakanlığı, Nipah virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Bengal'e zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması tavsiye edildi.

Seyahatten sonraki 14 gün içinde belirtilerin görülmesi halinde yolcuların derhal tıbbi yardım alması gerektiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan ateş gözetiminin, Hindistan'dan gelen yolcular için yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca tıbbi malzeme ve laboratuvar test kapasitelerinin artırıldığı ifade edildi.

Vietnam

Vietnam basınında yer alan haberlere göre, Vietnam da Nipah virüsüne karşı tedbirleri arttırıyor.

Bu kapsamda, yerel yetkililere sınır geçişlerinde, sağlık tesislerinde ve toplu alanlarda izleme faaliyetlerinin artırılması talimatı verildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı ise gıda güvenliği uygulamalarının sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Çin

Çin yerel basınında yer alan haberlerde, Nipah virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında sınır bölgelerinde hastalık önleme faaliyetlerinin güçlendirildiği aktarıldı.

Ülkede, sağlık personeline yönelik eğitimler artırılırken yetkililerin risk değerlendirmelerine başladığı bildirildi.

Ayrıca, ülkede izleme ile test kapasitelerinin genişletildiği belirtildi.

Hindistan'daki 2 Nipah virüsü vakası

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde, 13 Ocak'ta Nipah virüsü taşıdığından şüphelenilen 2 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı şekilde tedavi gördüklerini ifade etmişti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin Nipah virüsü taşıdığını doğrulamış ve yönetimin kapsamlı halk sağlığı önlemleri aldığı bildirilmişti.

Doğrulanmış vakalarla bağlantılı toplam 196 temaslının tespit edilerek izlemeye alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin tamamının hastalığa ilişkin belirti göstermediği ve yapılan testlerde Nipah virüsüne rastlanmadığı bilgisi verilmişti.

Açıklamada, Nipah virüsüne karşı gerekli tüm halk sağlığı tedbirlerinin alındığı vurgulanarak şimdiye kadar yeni bir vakanın belirlenmediği bildirilmişti.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor.

Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.