Nipah Virüsü Türkiye İçin Tehdit Değil
Sağlık

Nipah Virüsü Türkiye İçin Tehdit Değil

31.01.2026 10:39
Prof. Dr. Tevfik Özlü, Nipah virüsünün Türkiye için risk taşımadığını, ancak seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hindistan'da yarasalardan bulaşarak yayılıp, ölümcül risk taşıyan 'Nipah virüsü'ne ilişkin, "Türkiye için bir tehdit veya risk şu anda yok. Bu virüs, meyve yarasalarından bulaştığı için Türkiye'de yarasalarla da temas ortamı olmadığı için güvendeyiz. Özellikle yurt dışına seyahate giden kişilerin seyahat boyunca dikkatli olmaları lazım" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez 1999 yılında Malezya ve Singapur'da keşfedilen, Hindistan'da meyve yarasaları aracılığıyla yayılıp, yüksek ölümcül oranıyla tedirgin eden 'Nipah virüsünü, 'salgın riski taşıyan patojenler' arasında sınıflandırarak acil araştırma çağrısı yaptı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, henüz ilacı ve aşısı bulunmayan ölümcül virüse ilişkin bilgiler paylaşarak, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, "Nipah virüsü aslında 1999'da Malezya'da ilk defa fark ettiğimiz bir virüs. Bu meyve yarasalarından bulaşan zoonotik bir virüs. İnsanlara daha çok yarasaların tükürüğü ve idrarıyla bulaşmış meyveler vasıtasıyla geçiyor. Doğrudan yarasadan da geçebilir. Daha sonra hasta kişilerden sağlam kişilere, insandan insana da bulaşı olduğu da ortaya çıktı. Başka Malezya'da, Singapur'da daha sonra Bangladeş'te vakalar görüldü. Son olarak Hindistan'da iki sağlık çalışanının bu hastalığa yakalanarak vefat ettiği tespit edildi. Nipah virüsünün en üzücü tarafı ölümcüllük oranlarının çok yüksek olması. Vakaların yüzde 45-70'inin ölümle sonuçlandığını biliyoruz. Henüz herhangi bir aşısı ya da ilacı şu anda yok" ifadelerini kullandı.

'ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU GİBİ BAŞLIYOR'

Virüsün Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını ancak yurt dışına seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor ama zatürreye, alt solunum yolları enfeksiyonlarına ve beyin iltihabına dönüşebiliyor. Başlangıçta kas, baş, boyun ağrısı, ateş ve kırgınlık gibi semptomla daha sonra öksürük, nefes darlığı, bilinç bozukluğu ve nöbetler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Aslında Türkiye için bir tehdit veya risk şu anda yok. Bu virüs, meyve yarasalarından bulaştığı için Türkiye'de yarasalarla da temas ortamı olmadığı için güvendeyiz. Yurt dışına seyahate giden kişilerin seyahat boyunca dikkatli olmaları lazım. Bu tür meyve yarasalarıyla temasın olabileceği alanlara çok sokulmamalarını tavsiye ederim. Doğrudan temas olmasa bile meyve yarasalarının tükürük ve idrarıyla kirlenmiş taze meyveler hatta meyve sularıyla da bulaştığı gösterilmiş. Dikkatli olmakta fayda var" dedi.

'BÜYÜK BİR SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİL'

Prof. Dr. Özlü, "Dünya Sağlık Örgütü 'de bu virüsün dikkat çekici olduğunu ifade etti. Hindistan vakalarından sonra da bazı komşu alanlarda tedbirler alınıyor. Bizim için uzak bir tehdit ama özellikle seyahat edenler için bilgilenmek önemli. Oralardan gelip de hasta olan bir kişi olursa onunla temas edenlerin de dikkatli olması gerekiyor. Aşısı ve ilacı yok dolayısıyla virüsün hasta yapma potansiyeli de yüksek. Vaka bazlı ölüm olanları yüksek ama yayılma oranı yüksek değil. Covid gibi hava yoluyla bulaşma riski de görülmediği ve bilinmediği için şu an büyük bir salgın tehdit söz konusu değil. İzlemek lazım" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

