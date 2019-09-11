Son Dakika Haberleri: Niran Ünsal Batum'da sevenleriyle buluşacak
Son Dakika Magazin Haber

Niran Ünsal Batum'da sevenleriyle buluşacak

25 dakika önce

Komşu ülke Gürcistan'ın Batum şehrinde birçok ünlü şarkıcıyla gala geceleri düzenleyen JRW Welmond Otel, 21 Eylül Cumartesi gecesi Niran Ünsal'ı konuk edecek.

Niran Ünsal Batum'da sevenleriyle buluşacak, System.String[]

Komşu ülke Gürcistan'ın Batum şehrinde birçok ünlü şarkıcıyla gala geceleri düzenleyen JRW Welmond Otel, 21 Eylül Cumartesi gecesi Niran Ünsal'ı konuk edecek.


Sahnelerin sevilen ismi Niran Ünsal, Batum'da vereceği konserde zengin repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. İlk defa Batum'da sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten Niran Ünsal, "Gala gecesi için muhteşem bir müzik ziyafeti hazırladım. Yoğun geçen yaz turnem sonrasında Batum'da kısa bir tatil de yapacağım" dedi. - İZMİR

Niran Ünsal, Gürcistan, Batum, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu iddialarına son noktayı koydu
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Nalan Toprak oldu Dün akşam evlenen şarkıcı Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 10:16:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niran Ünsal Batum'da sevenleriyle buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]