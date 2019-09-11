Niran Ünsal Batum'da sevenleriyle buluşacak
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Komşu ülke Gürcistan'ın Batum şehrinde birçok ünlü şarkıcıyla gala geceleri düzenleyen JRW Welmond Otel, 21 Eylül Cumartesi gecesi Niran Ünsal'ı konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
Komşu ülke Gürcistan'ın Batum şehrinde birçok ünlü şarkıcıyla gala geceleri düzenleyen JRW Welmond Otel, 21 Eylül Cumartesi gecesi Niran Ünsal'ı konuk edecek.
Sahnelerin sevilen ismi Niran Ünsal, Batum'da vereceği konserde zengin repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. İlk defa Batum'da sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten Niran Ünsal, "Gala gecesi için muhteşem bir müzik ziyafeti hazırladım. Yoğun geçen yaz turnem sonrasında Batum'da kısa bir tatil de yapacağım" dedi. - İZMİR
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