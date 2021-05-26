Barış Murat Yağcı, verdiği bir röportajda Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıklarını itiraf etti. Yağcı, "İlişkimizin bitme sebebi şiddetli geçimsizlik. Bitti gitti. Fotoğrafları silmedim Napayım hemen çocuk gibi sileyim mi? "Ayrıldık hemen siliyorum takipten çıkıyorum lanet olsun" böyle mi yapayım? Nisa'ya açık kapım yok. Çilingir de açamaz o kapıyı." diyerek şok etti.

"KÜÇÜK İNSANLAR KONUŞUR"

Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisinin bu sözlerine anında cevap verdi.

Bölükbaşı, "Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur." diyerek Barış Murat Yağcı'ya gönderme yaptı.

Nisa'nın bu sözleri Barış Murat Yağcı'nın fanlarını oldukça kızdırdı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

NEDEN AYRILDILAR?

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giderek deniz tatili yaptı.

Bu tatil sonrası bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilen ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı.