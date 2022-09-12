Gülşen'in Ev Hapsi Kaldırıldı, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu - Son Dakika
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Gülşen'in Ev Hapsi Kaldırıldı, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu

12.09.2022 12:46
Gülşen'in Ev Hapsi Kaldırıldı, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili kullandığı sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi ile tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında verilmiş olan ev hapsi de kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan Gülşen, haftada bir karakola giderek imza verecek.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili kullandığı sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi ile tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında verilmiş olan ev hapsi de kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan Gülşen, haftada bir karakola giderek imza verecek.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözlere ilişkin bir videonun ağustos sonunda dolaşıma sokulması üzerine tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti ve duruşma günü olarak 21 Ekim belirlendi.

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ KALDIRILDI

Cezaevinden tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verilmişti. Gülşen'in avukatı, ev hapsinin kaldırılması için İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren mahkeme, ev hapsinin kaldırılması talebini reddetmişti. 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu itirazı reddetmesi üzerine talep üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine gönderildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE HAFTADA BİR İMZA VERECEK

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi; "Sanığa yüklenen suçun niteliği, suçun cezasının alt ve üst sınırlarının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor olması, konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol hükmünün mahiyeti ve suç ve cezada orantılık ilkesi birlikte değerlendirerek" ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir defa konutuna en yakın kolluk birimine imza atılması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Sanatçı Gülşen Çolakoğlu ilk kez 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: ANKA

Gülşen Çolakoğlu, İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşen'in Ev Hapsi Kaldırıldı, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülşen'in Ev Hapsi Kaldırıldı, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu - Son Dakika
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